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Глава МИД Украины Кулеба попросил IKEA возобновить деятельность в стране

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал
 IKEA и другие шведские компании возобновить деятельность в стране.
РИА Новости
Компании IKEA и другим шведским организациям следует вернуться на украинский рынок.
Общественная служба новостей
В июне шведская компания H&M Group отчиталась об убытках из-за остановки работы своих магазинов в России, Белоруссии и на Украине.
RT на русском
В марте IKEA решила приостановить работу в России.
Lenta.ru

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Глава МИД Украины Кулеба попросил IKEA возобновить деятельность в стране
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