Lenta.ruГлава МИД Украины Кулеба разочаровался заявлениями со стороны ФРГ о поставках оружияГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.Взгляд.руПо словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.Взгляд.ру«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.Взгляд.руВ свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину.ИзвестияЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейТК ЗвездаРЕН ТВПрофильLife.ruГазета.RuРамблерRT на русскомПодробнее о событииГлава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании заявлениями со стороны ФРГRT на русском07:49Кулеба прокомментировал отказ Германии отправлять Украине оружиеВзгляд.ру07:55Кулеба: заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с ее поддержкой УкраинеТАСС07:55Кулеба заявил о разочаровании из-за отказа ФРГ в поставках оружия УкраинеРБК08:16Глава МИД Украины Кулеба разочаровался заявлениями со стороны ФРГ о поставках оружияLenta.ru07:47Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании последними заявлениями ГерманииГазета.Ru07:41Глава МИД Украины Кулеба заявил, что последние заявления Германии разочаровываютРИА Новости07:30Показать ещёОценить117Поделиться