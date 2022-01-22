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Глава МИД Украины Кулеба разочаровался заявлениями со стороны ФРГ о поставках оружия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, но последнее заявления разочаровывают и идут вразрез с оказанной поддержкой.
Взгляд.ру
По словам украинского политика, Германия должна прекратить подрывать единство Запада по отношению к России.
Взгляд.ру
«Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину», – отметил Кулеба.
Взгляд.ру
В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц 21 января подчеркнул, что правительство ФРГ не поддерживает экспорт вооружения из Германии на Украину.
Известия

Подробнее о событии

Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании заявлениями со стороны ФРГ
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Взгляд.ру07:55
Кулеба: заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с ее поддержкой Украине
ТАСС07:55
Кулеба заявил о разочаровании из-за отказа ФРГ в поставках оружия Украине
РБК08:16
Глава МИД Украины Кулеба разочаровался заявлениями со стороны ФРГ о поставках оружия
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Глава МИД Украины Кулеба заявил о разочаровании последними заявлениями Германии
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