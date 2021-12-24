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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и США

Украина должна стать стороной консультаций России и США по гарантиям безопасности, написал
 в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
РБК
Через десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.
РИА Новости
В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.
Lenta.ru
Однако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.
URA.Ru

Подробнее о событии

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и США
Известия09:35
Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по безопасности России с США, НАТО и ЕС
Газета.Ru07:55
МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасности
RT на русском07:34
МИД Украины считает обязательным участие Киева в переговорах США и РФ по безопасности
ТАСС07:54
Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности США, НАТО и ЕС с Россией
Коммерсантъ07:50
Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по евроатлантической безопасности
Lenta.ru07:54
Глава МИД Украины Кулеба: Киев должен участвовать в переговорах по гарантиям безопасности
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