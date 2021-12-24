РБКГлава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и СШАУкраина должна стать стороной консультаций России и США по гарантиям безопасности, написал в Twitter глава МИД страны Дмитрий Кулеба.РБКЧерез десять дней МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности.РИА НовостиВ документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток.Lenta.ruОднако, как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не готовы соглашаться с предложениями России по НАТО.URA.RuЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРБКЦентральная Служба НовостейЦарьградГазета.RuПятый каналREGNUMПолитРоссияiReactorLife.ruRT на русскомВечерняя МоскваФАНИА Красная ВеснаНародные новостиИноСМИИзвестияДума ТВПодробнее о событииГлава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев должен участвовать в переговорах России и СШАИзвестия09:35Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по безопасности России с США, НАТО и ЕСГазета.Ru07:55МИД Украины заявил о желании участвовать в консультациях по безопасностиRT на русском07:34МИД Украины считает обязательным участие Киева в переговорах США и РФ по безопасностиТАСС07:54Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности США, НАТО и ЕС с РоссиейКоммерсантъ07:50Кулеба: Украина должна участвовать в консультациях по евроатлантической безопасностиLenta.ru07:54Глава МИД Украины Кулеба: Киев должен участвовать в переговорах по гарантиям безопасностиРИА Новости07:15Показать ещёОценить548Поделиться