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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.
РИА Новости
«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.
FBM.ru
Как отметил Кулеба, положение ВСУ усугубится, если Киев не получит ракетное вооружение.
Комсомольская правда
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
РИА Новости

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Глава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в Донбассе
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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ
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