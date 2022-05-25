РИА НовостиГлава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал положение украинских войск в Донбассе.РИА Новости«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.FBM.ruКак отметил Кулеба, положение ВСУ усугубится, если Киев не получит ракетное вооружение.Комсомольская правдаГлава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРЕН ТВPravda.RuИзвестияГлавный региональныйCT newsПятый каналНациональная служба новостейФАНЯмал-МедиаRT на русскомВятка-На-СетиТК ЗвездаREGNUMRuposters.ruПолитическая ЭкспертизаLife.ruТелеканал 360°ИА Красная ВеснаDiscover24RuBaltic.RuПолитика СегодняЦарьградПодробнее о событииГлава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в ДонбассеRT на русском12:24Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУРИА Новости10:36Самое цитируемоеГлава МИД Украины Кулеба заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации для ВСУ в ДонбассеГазета.Ru09:57В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУНародные новости10:05Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в ДонбассеРБК10:05Кулеба назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой» и вновь попросил у Запада оружиеТАСС10:52Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУLenta.ru09:37Показать ещёОценить1,3KПоделиться