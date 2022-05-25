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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ

«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.
FBM.ru
«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все».
Известия
Как отметил Кулеба, положение ВСУ усугубится, если Киев не получит ракетное вооружение.
Комсомольская правда
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
РИА Новости

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