РИА НовостиГлава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУ«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.FBM.ru«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба во время выступления на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все».ИзвестияКак отметил Кулеба, положение ВСУ усугубится, если Киев не получит ракетное вооружение.Комсомольская правдаГлава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРЕН ТВPravda.RuИзвестияГлавный региональныйCT newsНациональная служба новостейФАНЯмал-МедиаRT на русскомЦарьградВятка-На-СетиТК ЗвездаREGNUMRuposters.ruПолитическая ЭкспертизаLife.ruИА Красная ВеснаDiscover24RuBaltic.RuПолитика СегодняАбзацЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииГлава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в ДонбассеRT на русском12:24Кулеба назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой» и вновь попросил у Запада оружиеТАСС10:52Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУРИА Новости10:36В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУНародные новости10:05Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в ДонбассеРБК10:05Глава МИД Украины Кулеба заявил о «чрезвычайно плохой» ситуации для ВСУ в ДонбассеГазета.Ru09:57Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУLenta.ru09:37Показать ещёОценить1,1KПоделиться