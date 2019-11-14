Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинской службе BBC. По его словам, это заявление, вероятно, не понравится западным партнерам, но для украинских властей "Минск - не самоценность".

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