В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.