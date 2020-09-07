Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе. По его словам, "боевики" совершили провокации, обстреляв украинские позиции, из-за чего погиб солдат ВСУ.В источнике
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