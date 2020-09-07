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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе. По его словам, "боевики" совершили провокации, обстреляв украинские позиции, из-за чего погиб солдат ВСУ.В источнике
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Газета.Ru

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Газета.Ru02:26
Коммерсантъ

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Коммерсантъ18:25
ТАСС

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым в связи с эскалацией в Донбассе

ТАССвчера в 15:38
Известия

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Известиявчера в 15:47
News.ru

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

News.ruвчера в 15:45
Интерфакс

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Интерфаксвчера в 16:14
РЕН ТВ

Глава МИД Украины назвал причину разговора с Лавровым по Донбассу

РЕН ТВвчера в 16:05

Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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В Германии назвали возможных виновников ситуации с Навальным

Грегор Гизи высказал такое мнение в разговоре с журналистами, пояснив, что возможный виновник явно понимал, что в случившемся с блогером обвинят Россию, а это негативно отразится на взаимоотношениях между РФ и Западом.
Evo-rus.com06:40
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Американская гаубица сбила «российскую» ракету

Во время демонстрации работы усовершенствованной системы управления ведения боевых действий Advanced Battle Management System (ABMS) адаптированная 155-миллиметровая гаубица M109 Paladin сбила воздушную мишень BQM-167 Skeeter, имитирующую российскую крылатую ракету, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru03:04
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Bloomberg: Германия легко обойдется без «Северного потока-2»

Ангела Меркель находится под все большим политическим давлением: от канцлера ФРГ требуют отказаться от поддержки «Северного потока-2», а аналитики полагают, что Европа легко обойдется без дополнительных поставок российского газа как минимум в ближайшие несколько лет.
Profinance.ru04:18
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