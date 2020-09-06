Ридли Скотт анонсировал нового «Чужого»

Знаменитый британский режиссер Ридли Скотт намерен снять еще один фильм, действие которого будет происходить во вселенной Чужих, однако его сюжет, вероятнее всего, не будет связан с историей, предложенной в картинах "Прометей" и "Чужой: Завет".