Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Кулеба назвал инцидент попыткой сорвать процесс мирного урегулирования ситуации в регионе. «Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — написал глава украинского МИДа.В источнике
Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее.
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