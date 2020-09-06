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Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Кулеба назвал инцидент попыткой сорвать процесс мирного урегулирования ситуации в регионе. «Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — написал глава украинского МИДа.В источнике
Дмитрий Кулебаукраинский дипломат
Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее.
Подробнее о событии
Газета.Ru

Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за ситуации в Донбассе

Газета.Ru15:52
Интерфакс

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым

Интерфакс16:14
RT на русском

Глава МИД Украины заявил, что инициировал разговор с Лавровым

RT на русском15:59
РИА Новости

Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе

РИА Новости16:15
Известия

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Известия15:47
ТАСС

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым в связи с эскалацией в Донбассе

ТАСС15:38
РЕН ТВ

Глава МИД Украины назвал причину разговора с Лавровым по Донбассу

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