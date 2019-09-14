Политика

Вести.RuВести.RuМИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

Закон об амнистии, принятый в 2015 году, не предусматривал полную амнистию, не предусматривает ее и нынешняя дипломатия, отметил министр. По его словам, в Киеве пока не определились, продлевать ли действие закона об особом статусе Донбасса или принять новый, передает ТАСС.
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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