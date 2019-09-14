Политика
Вести.RuМИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Закон об амнистии, принятый в 2015 году, не предусматривал полную амнистию, не предусматривает ее и нынешняя дипломатия, отметил министр. По его словам, в Киеве пока не определились, продлевать ли действие закона об особом статусе Донбасса или принять новый, передает ТАСС.
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Украина отказалась проводить полную амнистию участников конфликта в Донбассе
Московский Комсомолец11:31
Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе
Комсомольская правда11:38
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:25, Вашингтон
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