Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.

Глава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом

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