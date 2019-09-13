Политика
ТАССГлава МИД Украины назвал оттепелью отношения между Москвой и Киевом
Глава украинского МИД Вадим Пристайко охарактеризовал как оттепель состояние отношений между Украиной и Россией.
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Политика
WSJ объяснил утечку о вывозе агента США из России
Газета The Wall Street Journal пишет, что сообщения об операции о якобы состоявшемся в 2017 году вывозе спецслужбами США своего агента из России могут быть выгодны ФБР.
Газета.Ru вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
РИА Новости вчера в 18:21
Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
Потерявшаяся собака четыре года дожидалась хозяев в Таиланде
В Таиланде собака потерялась на заправке и четыре года ждала своих хозяев. Все эти годы пес бродил вдоль дороги.
Известия вчера в 20:46
Культура
Первый канал изменил систему голосования на шоу «Голос»
ГЛАС.RU вчера в 09:24
Шоу-бизнес
Собчак станцевала на своей свадьбе в корсете и чулках
Свадьба телеведущей состоялась в пятницу, 13 сентября Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак станцевала на собственной свадьбе в корсете и чулках.
Аргументы и Факты 00:28
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК вчера в 08:47
Культура
Гендиректор Киностудии имени Горького подал в отставку
Генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького Сергей Зернов подал в отставку.
Вечерняя Москва вчера в 14:00
ЖКХ
В Комсомольске-на-Амуре подтоплено более 450 жилых домов
Уровень воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре не растет уже вторые сутки, однако количество подтоплений увеличивается: подтоплено свыше 450 частных жилых домов и подвалы почти стольких же многоэтажек, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11 сентября в 21:06
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»
Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».
Капитал страны вчера в 12:58
Политика
Шойгу пригласил американцев на Курилы поднимать затонувшую подлодку
РИА Новости вчера в 07:18
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото с венчания Собчак и Богомолова
В Сети появилось первое фото с венчания Собчак и Богомолова. Его опубликовала в своем «Инстаграме» подруга пары Светлана Бондарчук.
MOS.news вчера в 08:22
Происшествия
Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии
Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.
Интерфакс 00:20
Транспорт
В Москве перекроют Садовое кольцо из-за парада городской техники
Как сообщается на сайте мэра Москвы, парад городской техники пройдет 14 сентября.
РБК вчера в 11:54
Шоу-бизнес
«Плохо выглядите»: в Сети не узнали актера из «Гардемаринов»
Владимир Шевельков, сыгравший в серии фильмов «Гардемарины» князя Оленева, очень изменился со времен своей звездной роли.
Рамблер вчера в 14:18
Политика
Экс-депутат Рады оценил ситуацию вокруг транзита газа
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с радио Sputnik оценил ситуацию вокруг транзита газа.
RT на русском вчера в 12:56
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК вчера в 07:24
Религия
Православная церковь отмечает церковный Новый год или Новолетие
Живая Кубань 00:20
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 12 сентября в 07:01
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
iReactor вчера в 14:08
Авто
Nissan отзывает 500 тысяч кроссоверов из-за приводящего к авариям сбоя
Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) расследует случаи возможной некорректной работы системы экстренного торможения (AEB) у кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, известного в РФ под именем Qashqai.
Автоновости дня вчера в 08:07
Политика
Пушилин: Интеграция ДНР с Россией не противоречит Минским соглашениям
Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Денис Пушилин заявил, что власти ДНР видят своей задачей максимальную интеграцию в российское пространство вплоть до вхождения в состав России «на правах федеративного округа».
REGNUM вчера в 16:47
Здоровье
НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина
Собеседник отметил, что прежний руководитель института, Игорь Норкин, останется на посту почетного директора института.
Взгляд-инфо вчера в 05:25
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Происшествия
В Испании пять человек погибли в результате наводнений
Пять человек погибли из-за наводнений на юго-востоке Испании.
РБК вчера в 20:52