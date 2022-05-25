RT на русскомГлава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в ДонбассеМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для Киева «чрезвычайно плохая» и без помощи может стать ещё хуже.RT на русском«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.FBM.ruКулеба добавил, что положение украинских военных может стать ещё хуже, если Киеву не предоставят ракетные вооружения.RT на русскомГлава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.РИА НовостиЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВRT на русскомРЕН ТВPravda.RuИзвестияCT newsПятый каналГлавный региональныйТК ЗвездаRuposters.ruФАНЯмал-МедиаВятка-На-СетиТелеканал 360°Национальная служба новостейПолитика СегодняLife.ruИА Красная ВеснаREGNUMЦарьградПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииВласти Киева признали катастрофическое положение ВСУ на ДонбассеЦарьград20:32Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха для ВСУРИА Новостивчера в 10:36Самое цитируемоеГлава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в ДонбассеRT на русскомвчера в 12:24В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУНародные новостивчера в 10:05Кулеба назвал ситуацию в Донбассе «чрезвычайно плохой» и вновь попросил у Запада оружиеТАССвчера в 10:52Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в ДонбассеРБКвчера в 10:05Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУLenta.ruвчера в 09:37Показать ещёОценить1,3KПоделиться