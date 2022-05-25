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Глава МИД Украины назвал плохой для украинских военных ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для Киева «чрезвычайно плохая» и без помощи может стать ещё хуже.
RT на русском
«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — говорит Кулеба.
FBM.ru
Кулеба добавил, что положение украинских военных может стать ещё хуже, если Киеву не предоставят ракетные вооружения.
RT на русском
Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских ВКС.
РИА Новости

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