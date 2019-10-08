Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава украинского МИД Вадим Пристайко назвал в эфире телеканала ICTV три сценария развития ситуации в Донбассе.
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