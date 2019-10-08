Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 21:26

Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе

ТАССвчера в 18:25

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 19:44

Глава МИД Украины сообщил о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

РБКвчера в 18:54

Глава МИД Украины предъявил три варианта развития ситуации в Донбассе

Московский Комсомолецвчера в 22:17

Глава МИД Украины рассказал о вариантах взаимодействия с Донбассом

REGNUMвчера в 19:03

Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Газета.Ruвчера в 17:39
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Экономика

Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года

В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.
66.ru вчера в 23:37
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Представили обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max

Компания Ford представила обновленные минивэны Galaxy и S-Max.
Тарантас Ньюс вчера в 13:01
Экономика

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия вчера в 19:40
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Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж

Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Происшествия

Задержанная чиновница красноярской мэрии оказалась организатором ОПГ

ИА Запад24 вчера в 21:31
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Авто

Компанию Tesla ожидает массовый отзыв электрокаров

Если компанию Tesla обвинят в халатности, то ей придется отозвать проблемные машины и переустановить программное обеспечение.
Anonsens вчера в 23:50
Политика

Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика

В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения

Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Единоборства

Соперник Усика провалил допинг-тест

Sport24.ru вчера в 21:15
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Кино

Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU вчера в 22:01
Политика

В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

РИА Новости вчера в 19:30
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Музыка

В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге

Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Армия и оружие

Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии

REGNUM вчера в 18:08
Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

РИА Новости вчера в 19:16
Политика

ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса

Дума ТВ вчера в 05:44
Здоровье

Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением

Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске

В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия вчера в 17:23
Экономика

Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
Ведомости вчера в 17:53
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