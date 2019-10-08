Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Глава МИД Украины предъявил три варианта развития ситуации в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 22:17
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Экономика
Минфин планирует повысить налоги в России в ближайшие три года
В ближайшие три года Минфин намерен вновь повысить акцизы и страховые взносы, полагают сотрудники Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ), которые проанализировали документы министерства.
66.ru вчера в 23:37
Авто
Представили обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные минивэны Galaxy и S-Max.
Тарантас Ньюс вчера в 13:01
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж
Кирилл Сафонов помогает дочери в организации свадьбы.
StarHit.ru 06 октября в 14:00
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru вчера в 17:38
Происшествия
Задержанная чиновница красноярской мэрии оказалась организатором ОПГ
ИА Запад24 вчера в 21:31
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Авто
Компанию Tesla ожидает массовый отзыв электрокаров
Если компанию Tesla обвинят в халатности, то ей придется отозвать проблемные машины и переустановить программное обеспечение.
Anonsens вчера в 23:50
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
В Эквадоре протестующие захватили три нефтяных месторождения
Три месторождения нефти были захвачены накануне группами протестующих, заявляет Минэнерго Эквадора.
Хакасия-Информ вчера в 23:45
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Российская газета 06 октября в 12:14
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
Газета.Ru вчера в 23:56
Единоборства
Соперник Усика провалил допинг-тест
Sport24.ru вчера в 21:15
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Кино
Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети
VSE42.RU вчера в 22:01
Политика
В Голливуде Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
РИА Новости вчера в 19:30
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс вчера в 08:34
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру 06 октября в 05:40
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия вчера в 18:10
Армия и оружие
Турецкие войска нанесли артиллерийский удар по курдам в Сирии
REGNUM вчера в 18:08
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
РИА Новости вчера в 19:16
Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Дума ТВ вчера в 05:44
Здоровье
Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Курске
В результате аварии погибли два человека, еще шесть пострадали, передает РЕН ТВ. ДТП произошло на Магистральном проезде.
Известия вчера в 17:23
Экономика
Российские власти признали риск падения спроса на нефть
Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
Ведомости вчера в 17:53