По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

Политика В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.

Армия и оружие США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.

Политика Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Транспорт Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Происшествия Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.

Происшествия В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.

Политика Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Интернет Роскачество составило рейтинг мессенджеров Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

Происшествия Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.

Происшествия Следствие просит арестовать девелопера Павла Фукса Ранее в СМИ появилась информацию о том, что просит арестовать его брата Павла Фукса - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Политика «Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.

Шоу-бизнес Иранского «двойника Анджелины Джоли» арестовали за богохульство В Иране арестована 22-летняя Сахар Табар, известная тем, что публиковала в инстаграме снимки в образе «двойника» американской актрисы Анджелины Джоли.

Политика Премьер-министр Азербайджана подал в отставку Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.

Политика Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Политика МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате» Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Гаджеты Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9 Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.

Происшествия У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.