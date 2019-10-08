Политика
RuNews24.ruВ МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе
По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
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Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46
Армия и оружие
США отказались участвовать в военной операции Турции в Сирии
Соединенные Штаты не будут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции, которую Турция собирается проводить на севере и северо-востоке Сирии.
РБК 06 октября в 23:46
Политика
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Транспорт
Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года
Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Российская газета 02:43
Политика
Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве
Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.
Телеканал 360° вчера в 17:16
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
Роскачество протестировало любимые у россиян мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Происшествия
Следствие просит арестовать девелопера Павла Фукса
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что просит арестовать его брата Павла Фукса - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса.
РИАМО вчера в 09:26
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Рамблер 01:45
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Иранского «двойника Анджелины Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована 22-летняя Сахар Табар, известная тем, что публиковала в инстаграме снимки в образе «двойника» американской актрисы Анджелины Джоли.
Фергана вчера в 05:13
Политика
Премьер-министр Азербайджана подал в отставку
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подал заявление об отставке. Он занимал этот пост с апреля прошлого года.
Российская газета 04:39
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Политика
В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
Lenta.ru 00:54
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости вчера в 02:24
Гаджеты
Google в 2020 году запретит выпускать смартфоны на Android 9
Стоит отметить, что производители могут до 31 января 2020 года получить одобрение от Google на новую модель смартфона, а выпустить его значительно позже, поэтому в первой половине 2020 года еще будут выпускать устройства под управлением Android 9.
Astera 03:56
Происшествия
У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга
У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.
Российская газета 01:38
Шоу-бизнес
Воеводина продала обручальное кольцо экс-короля Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина рассказала журналистам, что продала свое обручальное кольцо, которое ей подарил бывший король Малайзии Мухаммад V. Она объяснила, что ей пришлось его продать, чтобы рассчитаться за лечение в швейцарской клинике, где она лежала на сохранении беременности.
iReactor 04:21