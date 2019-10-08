Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол
Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Чемпионат вчера в 09:27
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес
Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии
Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Авто
Представили обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Компания Ford представила обновленные минивэны Galaxy и S-Max.
Тарантас Ньюс вчера в 13:01
Политика
Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»
Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Политика
Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца
Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Общество
Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток
Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия
Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ
СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Происшествия
ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США
Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург
Интерфакс вчера в 09:11
Происшествия
Умерли сиамские близнецы, родившиеся на Украине неделю назад
В украинских Черновцах 5 октября умерли сиамские близнецы, которые родились в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 10:39
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов
РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости 06 октября в 07:42
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом
Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.
Татар-информ 06 октября в 03:20
Здоровье
В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России
Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты вчера в 05:35
Хоккей
Кузнецов: «Не задумывался, какое счастье играть в хоккей»
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, пропустивший первые три матча регулярного сезона НХЛ из-за дисквалификации за употребление кокаина, поделился своими ощущениями от времени, которое он провел в отстранении от хоккея.
ProstoProSport 01:32
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM вчера в 02:39
Политика
Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Экономика
Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз
Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.
Шанс (г. Абакан) вчера в 13:01
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51