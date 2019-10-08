Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

Украина предрекла Донбассу три варианта развития событий

РЕН ТВ01:15

Киев видит три сценария развития ситуации в Донбассе

REGNUM01:21

Глава МИД Украины рассказал о трех вариантах развития ситуации в Донбассе

ТАССвчера в 18:25

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

RT на русскомвчера в 19:44

Глава МИД Украины сообщил о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

РБКвчера в 18:54

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

РИА Новостивчера в 21:26

Глава МИД Украины рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе

Газета.Ruвчера в 17:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол

Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.
Чемпионат вчера в 09:27
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии

Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
Super.ru вчера в 06:00
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

Известия 01:04
Авто

Представили обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max

Компания Ford представила обновленные минивэны Galaxy и S-Max.
Тарантас Ньюс вчера в 13:01
Политика

Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты»

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.
iReactor вчера в 20:48
Политика

Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ вчера в 05:35
Происшествия

Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ

СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.
REGNUM вчера в 07:47
Происшествия

ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США

Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.
РИА Новости вчера в 19:22
Космос

Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие

После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт вчера в 23:59
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта прохождения ВСМ Москва-Петербург

Интерфакс вчера в 09:11
Происшествия

Умерли сиамские близнецы, родившиеся на Украине неделю назад

В украинских Черновцах 5 октября умерли сиамские близнецы, которые родились в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Аргументы и Факты вчера в 10:39
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки

РИА Новости 06 октября в 07:42
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом

Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.
Татар-информ 06 октября в 03:20
Здоровье

В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России

Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Аргументы и Факты вчера в 05:35
Кино

Появился трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Piter.tv 01:19
Хоккей

Кузнецов: «Не задумывался, какое счастье играть в хоккей»

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, пропустивший первые три матча регулярного сезона НХЛ из-за дисквалификации за употребление кокаина, поделился своими ощущениями от времени, которое он провел в отстранении от хоккея.
ProstoProSport 01:32
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM вчера в 02:39
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Экономика

Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз

Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.
Шанс (г. Абакан) вчера в 13:01
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное