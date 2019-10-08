Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

Футбол Егоров: Мешков не использовал VAR в моменте с жёлтой карточкой Кайо Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров объяснил поведение Виталия Мешкова, главного арбитра матча 12-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком» (2:1), в эпизоде с жёлтой карточкой защитнику хозяев Кайо.

Политика Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Шоу-бизнес Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.

Политика Украинский режиссер призвал запретить сериал «Сваты» Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев призвал запретить сериал «Сваты» из-за участия в нем российского актера Федора Добронравова.

Политика Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.

Происшествия Открытые могилы безродных в Барнауле проверяет СК РФ СУ СК РФ по Алтайскому крю уведомило о начале проверки по опубликованному ИА REGNUM видео с единственного городского кладбища в Барнауле, где хоронят безродных.

Происшествия ФБР определило «самого продуктивного» серийного убийцу в истории США Серийный убийца, признавшийся в 93 преступлениях, признан ФБР "самым продуктивным" убийцей в истории США, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявление ФБР.

Космос Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.

Политика На губернаторов примеряют отставки Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).

Происшествия Умерли сиамские близнецы, родившиеся на Украине неделю назад В украинских Черновцах 5 октября умерли сиамские близнецы, которые родились в конце сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Политика Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.

Общество Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.

Происшествия В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации, как не заболеть гриппом Роспотребнадзор дал ряд советов, следование которым уменьшит вероятность заболеть гриппом. Они размещены на сайте ведомства.

Здоровье В Минздраве допускают возможность запрета вейпов в России Вейпы в РФ могут попасть под запрет через два-три года, если будут получены доказательства их смертельной опасности, сообщил глава департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Хоккей Кузнецов: «Не задумывался, какое счастье играть в хоккей» Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов, пропустивший первые три матча регулярного сезона НХЛ из-за дисквалификации за употребление кокаина, поделился своими ощущениями от времени, которое он провел в отстранении от хоккея.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Политика Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.

Экономика Речь главы парламента Хакасии в Совете Федерации посмотрели 1 млн раз Ролик с выступлением председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева в Совете Федерации РФ набрал 1 млн просмотров за сутки.