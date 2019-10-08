Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от Донбасса.

Глава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе

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