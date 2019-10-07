Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал три сценария развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Кино
Шутки кончились: в мир пришел самый опасный «Джокер»
Что будет с Женщиной-кошкой, Двуликим и, наконец, самим Бэтменом - последний всегда был несколько картонным персонажем, из которого, кажется, Кристиан Бейл уже вытащил всю возможную драму и трагедию.
Ридус 06:20
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Армия и оружие
Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещающением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
Ferra 03:56
Здоровье
В ЕАО зафиксировали десять очагов АЧС
«На 7 октября текущего года в ЕАО официально зарегистрировано десять очагов АЧС, все они расположены в одном, Ленинском районе ЕАО», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 22:44
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Общество
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
БИЗНЕС Online 05:31
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК 21:51
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» перенесла первую операцию в России
Южный Федеральный 22:01
Гаджеты
Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina без iTunes
Компания Apple выпустила стабильную версию операционной системы macOS Catalina для пользователей своих компьютеров.
iXBT.com 15:50
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Армия и оружие
США отказались от участия в военной операции Турции в Сирии
Газета.Ru вчера в 23:38
Политика
Лавров в Багдаде подтвердил контракты по поставкам вооружения в Ирак
В Багдад глава российского МИД прилетел, чтобы встретиться с руководством страны.
Sputnik Южная Осетия 09:19
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Политика
В Эквадоре захвачено три нефтяных месторождения
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три нефтяных месторождения.
Life.ru 20:08
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова вчера в 19:28
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных своих клиентов
На прошлой неделе Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов.
РИА Новости 16:15
Кино
Журналист Роман Супер опубликовал трейлер фильма о Децле
Компания «Амурские волны» выпустила трейлер документального фильма «С закрытыми окнами».
АН Между строк 06:38
Происшествия
Автобус после ДТП загорелся в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве
На севере Москвы в тоннеле загорелся автобус, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 07:50
Армия и оружие
В Греции рассказали о бессрочном соглашении с США по военным базам
Соглашение о военном сотрудничестве между Грецией и США является бессрочным.
РЕН ТВ вчера в 02:05
Политика
Волкер покинул пост исполнительного директора института им. Маккейна
Покинувший в сентябре пост спецпредставителя США по вопросам Украины Курт Волкер, покинул пост исполнительного директора Института международного лидерства имени Джона Маккейна при Университете штата Аризона.
ИА Новороссия 15:30
Кино
Сериал «Отчаянные» в жанре экшн выйдет на Первом канале
Премьера сериала «Отчаянные» состоится на Первом канале в понедельник, 7 октября, лента будет выходить по будням в 21.30.
Sibnet Новости 05 октября в 23:33
Наука
Полностью парализованный француз смог ходить благодаря экзоскелету
Уникальный экзоскелет дал возможность двигаться 30-летнему парализованному жителю Франции. Этот костюм контролируется мозгом.
Росбалт 05 октября в 17:35
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа
Российская газета 21:13
Футбол
Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
RT на русском 07:59
Армия и оружие
Минобороны использует общественный автотранспорт в случае войны
Городские рейсовые и междугородние автобусы войдут в состав санитарных авторот в случае объявления военного положения.
Ридус 19:49
Общество
СМИ узнали детали исков столичного управления МВД к оппозиционерам
В пресс-службе Симоновского районного суда сообщили детали исков Главного управления МВД по Москве к основателю ФБК Алексею Навальному и его сторонникам, пишет «Коммерсантъ».
РБК 21:20
Политика
Бизнесмены Трампа пытались сменить руководство украинского «Нафтогаза»
Бизнесмены планировали, что за счет такого сотрудничества они смогли бы каждый год осуществлять до сотни танкерных перевозок сжиженного газа из Соединенных Штатов на Украину.
Политика Сегодня 03:12