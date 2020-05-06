Политика

RT на русскомRT на русскомГлава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.
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с чего всё началось
«У меня есть диалог с нашим представителем президента в Республике Крым Антоном Кореневичем на эту тему, и мы как раз разрабатываем стратегию, концепцию, видение оккупированного Крыма», — заявил
 Кулеба.
RT на русскомвчера в 21:54

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Глава МИД Украины назвал три стратегических шага по «возвращению» Крыма

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В МИД Украины рассказали о тактических задачах по «возвращению» Крыма

РЕН ТВвчера в 22:12

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

RT на русскомвчера в 21:54
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Здоровье

Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС

В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
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Здоровье

В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса

"Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых.
РИА Новости 02:11
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель.
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04 мая в 08:04
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Общество

Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом

По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Владимирские ведомости 02:51
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Общество

В Петербурге умерли от коронавируса еще четверо медиков

Православие и Мир 03:31
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Спорт

ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ

Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.
Soccer.ru вчера в 11:53
Футбол

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URA.Ru 04 мая в 08:13
Общество

Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками

Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.
РБК 03:55
Политика

Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России

Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом».
Lenta.ru 02:18
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Политика

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

Что происходит вчера в 11:01
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Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Эхо Москвы 04 мая в 19:04
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Общество

Названы особенности борьбы с коронавирусом в России

Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен.
Уралинформбюро 01:02
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули

Ученые еще на семь дней отдалили прогноз завершения вспышки коронавируса в России — до 24 августа.
РИА Новости вчера в 23:02
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Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В районе ан-Нахда в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты) в произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском вчера в 17:10
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 04 мая в 06:45
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Общество

В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.
Известия 03:36
Здоровье

За сутки в Омской области коронавирусом заразились шесть человек

Напомним, режим самоизоляции продлен в Омской области до 11 мая.
Город55.ру 02:45
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Наука

Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего

В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.
Naked Science вчера в 06:50
Происшествия

В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса

В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 03:47
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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform вчера в 03:58
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Общество

В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян

В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство.
Известия 03:45
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Здоровье

Инфекционист: пик по коронавирусу в Алтайском крае еще не пройден

Прогнозы делать не стоит Главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко считает, что пик по коронавирусу еще не пройден.
АМИТЕЛ 03:02
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Происшествия

Экс-замглавы УСБ СК Ламонов досрочно освободился из колонии

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов условно-досрочно освободился из колонии.
Известия вчера в 16:26
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Политика

Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына

Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.
Известия 01:07
Авто

Дилеры GM-АвтоВАЗ прекращают продажи Chevrolet Niva

Компания GM-АвтоВАЗ («Джи Эм-АвтоВАЗ»), переименованная в «Лада Запад Тольятти» прекращает продажи внедорожников Chevrolet Niva.
Автоновости дня вчера в 13:25
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Армия и оружие

Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию

Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию.
Военное дело 04 мая в 11:38
22
Общество

В Крыму за сутки выявили 32 случая коронавируса

Рекордное число заболевших коронавирусом - 32 человека - зарегистрировано в Республике Крым за минувшие сутки.
Российская газета 03:38
8
Общество

Названы возможные сроки переноса ЕГЭ из-за коронавируса

В правительстве России не исключают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за коронавируса могут перенести на середину июля или начало августа.
Известия 03:35
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Дмитрий Иванович Кулеба
Украинский дипломат и коммуникатор. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 29 августа 2019 года. Министр иностранных дел Украины.
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