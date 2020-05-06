с чего всё началось

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью НВ рассказал о стратегической и тактических задачах Киева для «возвращения» Крыма.

Глава МИД Украины назвал три тактические задачи по «возвращению» Крыма

Здоровье Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших. 313

Здоровье В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса "Суточный прирост по России в целом составляет 7,9%. Если говорить о заболевших с симптомами ОРЗ и пневмониями, то этот показатель стабилен и составляет 51% легких случаев, 38% — средней тяжести и 11% тяжелых. 41

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 6 мая. Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,28%, составив $24,49 за баррель. 334

Общество Во Владимирской области больше тысячи человек заболели коронавирусом По состоянию на 10 часов утра 6 мая во Владимирской области выявлен 1001 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 573

Спорт ФИФА ожидает получить новые доказательства о допинге в футболе РФ Представители ВАДА разослали в организации, включая ФИФА, данные о том, что получены новые свидетельства применения допинга российскими спортсменами.

Общество Бизнесу предложили следить за отправленными на удаленку сотрудниками Из презентаций "Крок", с которыми ознакомился РБК (представитель компании подтвердил их подлинность), следует, что в качестве одной из антикризисных мер компания предлагает клиентам после окончания периода ограничений, связанных с пандемией, не возвращать часть сотрудников с удаленной работы, что позволит экономить на арендных платежах, нанимать более дешевую рабочую силу из регионов и т.д.

Политика Литва призвала ввести санкции против Белоруссии и России Сейм Литвы принял резолюцию, где призвал ЕС ввести санкции в отношении Белоруссии и России в связи со строительством БелАЭС, которое ведет российская госкорпорация «Росатом». 2

Общество Названы особенности борьбы с коронавирусом в России Специалист назвал ряд особенностей в вопросе смягчения или полной отмены ограничительных мер, которыми обладает Россия по сравнению с другими странами. 103

Общество Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. 126

Общество В России за сутки выявили 10 559 заболевших COVID-19 За минувшие сутки в России зафиксировали 10 559 случаев заболевания COVID-19.

Наука Хищники помогли жертвам адаптироваться к неопределенности будущего В качестве модельных видов использовались мушки и их естественные хищники.

Происшествия В Пермском крае выявили 25 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 25 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. 27

Общество В Госдуме предложили решение для потерявших работу россиян В России могут ввести общественные работы для предприятий, на которых в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса приостановлено производство. 189

Политика Разведка Южной Кореи опровергла слухи об операции у Ким Чен Ына Южнокорейская разведка опровергла информацию о проблемах со здоровьем у лидера КНДР Ким Чен Ына и последующем хирургическом вмешательстве.

Армия и оружие Китай: США никогда не осмелятся самостоятельно провоцировать Россию Эксперт китайского издания «Феникс» рассказал о том, почему США, обладая огромной военной мощью и устраивая различные провокации по всему миру не осмеливаются самостоятельно провоцировать Россию. 22