Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса. В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.
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Футбол
Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
Sports.ru 07:06
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости 07:21
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
RT на русском 12:21
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Политика
США ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.
Коммерсантъ 12:07
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван рассказала о ее шраме на шее По словам Изобеллы Пирози, ничто не указывало на то, что актриса чем-то серьезно больна.
Экспресс газета 00:44
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 03:58
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Анастасии Заворотнюк
Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик считает выход 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк из комы «добрым знаком».
Ugpressa.ru вчера в 23:24
Армия и оружие
В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
Вечерний курьер 03:11
Политика
Трамп назвал Китай «в некотором роде» угрозой всему миру
"Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги", - сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.
РИА Новости 12:50
Армия и оружие
В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.
Sputnik Литва 12:05
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Музыка
Сергей Лазарев переоделся в женщину ради театральной постановки
Певец Сергей Лазарев удивил поклонников перевоплощением в женский образ ради театральной постановки.
Дни24 18 сентября в 05:38
Шоу-бизнес
Барановская перестала скрывать роман с солистом «Иванушек»
Барановская перестала скрывать роман с солистом "Иванушек" Телеведущую застали за поцелуями с Кириллом Туриченко.
Экспресс газета вчера в 06:41
Армия и оружие
В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ
Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru 18 сентября в 13:48
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Политика
«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»
Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Политика
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на полигоне военных учений "Центр-2019" рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
РИА Новости 09:26
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru 12:41
Политика
Как Китай и Россия борются за влияние в Центральной Азии и на Кавказе
Россия теряет позиции в Центральной Азии и на Кавказе - канат на свою сторону перетягивает Китай.
Газета.Ru 01:49
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Космос
Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами
Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.
Народные новости вчера в 15:18
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
МИД Эстонии вызвал посла РФ для разговора о Великой Отечественной
Посол России в Таллине Александр Петров был вызван в МИД Эстонии для разговора о трактовке событий Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 11:10