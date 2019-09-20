Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса. В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.
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В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.РИА Новости12:37
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