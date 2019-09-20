с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса. В интервью изданию "Европейская правда" глава МИД заявил, что для этого под контроль Киева должны перейти предприятия, национализированные самопровозглашенными республиками.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.

Политика Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.

Культура Микки Рурк завещал похоронить себя на Украине Американский актер и боксер Микки Рурк заявил, что хочет быть похороненным в селе Загорцы Хмельницкой области.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.

Политика В Вашингтоне рассказали о встречах Трампа на полях Генассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп на полях генассамблеи ООН встретится с лидерами ряда стран, в частности, Украины, Южной Кореи, Великобритании и Японии, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Происшествия «Россия» объяснила смену аэропорта для летевшего из Антальи самолета Как сообщил РБК официальный представитель авиакомпании «Россия» (именно ей принадлежит самолет) Сергей Стариков, смена аэропорта произошла из-за «литерных мероприятий» во Внуково.

Общество Систему взыскания долгов с граждан изменят в России Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Армия и оружие Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе боевиках ВСУ 15 сентября стало известно, что в Донбассе подразделение ВСУ потеряло пятерых боевиков из-за подрыва на минах.

Экономика Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.

Наука Кишечные бактерии производят алкоголь, который губит печень непьющих Производящие алкоголь специальные бактерии серьезно повреждают печень непьющих людей, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.

Шоу-бизнес У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.

Здоровье В США врачи обнаружили у женщины синюю кровь Как пишет Daily Mail, во время взятия анализов медики были шокированы тем, что полученная кровь была темно-синего цвета, а кожа и ногти имели синий оттенок.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.