Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Глава МИД Украины выступил против «хотелок» России о статусе Донбасса

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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

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На Украине назвали неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

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МИД: Украина не будет менять конституцию в угоду России

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Происшествия

У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

Интерфакс 08:23
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Происшествия

Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров

«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

ТАСС 09:30
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Общество

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
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Общество

Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 11:18
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Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок Президентские выборы в Польше завершились с беспрецедентным результатом.
Коммерсантъ 02:45
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Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
Коммерсантъ 13:34
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Общество

Названы сроки массового выпуска российской вакцины от коронавируса

В массовый оборот вакцина от коронавируса, возможно, попадет в середине августа.
Газета.Ru 11:36
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
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Политика

Турция сохранит Айя-Софию как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Турецкие власти заявили, что после трансформации храма Святой Софии в действующую мечеть, здание сохранит свой статус памятника всемирного наследия ЮНЕСКО.
Городовой 13:35
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Экономика

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа, сообщили "Российской газете" в Пенсионном фонде.
РИА Новости вчера в 03:56
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Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
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Общество

Назван средний размер пенсии на Украине

Средний размер пенсии на Украине по состоянию на 1 июля 2020 года составил 126 долларов, сообщила пресс-служба пенсионного фонда страны.
Взгляд.ру 12:03
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Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Происшествия

Бензовоз столкнулся с автобусом на МКАД

Вечерняя Москва 12:41
Армия и оружие

Азербайджан сообщил об обстреле села на границе с Арменией

РИА Новости 11:23
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Хоккей

Капризов подписал контракт с «Миннесотой»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» объявил о подписании контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.
RT на русском 12:33
Футбол

Деспотович сообщил о возвращении в российский чемпионат

A post shared by Djordje Despotovic (@ddespot92) on Jul 13, 2020 at 8:36am PDT Напомним, Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году.
Нева Спорт 12:54
Происшествия

Вахтовики Амурского ГПЗ устроили погром из-за невыплаты зарплат

Обновлено в 19:55 Вахтовики, работающие на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода, устроили погром на месте будущего предприятия.
BFM.ru 11:38
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Происшествия

В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
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Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
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Политика

Эрдоган отклонил международное осуждение в связи с преобразованием собора Святой Софии в мечеть

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Общество

Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене

По версии следователей, советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, при общении с зарубежными спецслужбами использовал программное обеспечение для шифрования, сообщил адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:19
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Футбол

«Химки» отказались от выхода в РПЛ и проведут следующий сезон в ФНЛ

В прошлом сезоне ФНЛ, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, «Химки» заняли второе место.
Metaratings 09:40
Гаджеты

В Германии на 5 процессоров AMD продается 1 процессор Intel

Статистика говорит, что на 5 CPU AMD продается только 1 CPU Intel.
iXBT.com 09:15
Спорт

Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги

Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru 10:55
Здоровье

Лекарство от коронавируса оказалось опасным

Доктор медицинских наук Василий Власов отметил, что на сегодняшний день полноценного препарата против коронавируса так и не разработано.
Аргументы недели 11:50
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