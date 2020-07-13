Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Киев назвал закрепление статуса Донбасса в Конституции неприемлемым

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На Украине назвали неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

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Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.
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Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
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Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
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Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

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Игонин не согласился с мнением, что успехи «Зенита» связаны в первую очередь с финансовой поддержкой Газпрома.
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Появилось новое видео с Ефремовым после смертельного ДТП

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Приемы прекращены до 13.00 — до планируемого возобновления подачи электричества.
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Google рассекретил дизайн смартфона Pixel 4A

Компания Google случайно опубликовала страничку еще не представленного официально смартфона Pixel 4A в онлайн-магазине Google Store.
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Суд продлил арест для бывшего помощника Фургала в Госдуме

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При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
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CAS отменил исключение «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

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В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену хабаровскому губернатору

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