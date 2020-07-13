Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Киев назвал закрепление статуса Донбасса в Конституции неприемлемым

RT на русском14:11

На Украине назвали неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции

Известия12:41

Глава МИД Украины назвал особый статус Донбасса неприемлемым

Газета.Ru14:03

Глава МИД Украины выступил против «хотелок» России о статусе Донбасса

РБК13:20

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

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Украина отказалась удовлетворять «хотелки» России

Lenta.ru11:37

МИД: Украина не будет менять конституцию в угоду России

Дождь07:52
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Кино

Межпланетные гонки: фильм «Форсаж 9» может быть связан с космосом

Киноафиша России 05:46
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Общество

В Думу внесли законопроект о расширении круга лиц, имеющих право на звание «ветеран труда»

Группа парламентариев во главе с вице-спикерами Госдумы и Совфеда Алексеем Гордеевым и Галиной Кареловой внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, расширяющий перечень лиц, которые могут претендовать на получение звания "ветеран труда".
ТАСС 13:11
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Политика

В ЛДПР определились с кандидатами на пост врио главы Хабаровского края

Хабаровск, 14 июля 2020, 03:14 — REGNUM Однопартийцы арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала назвали возможных кандидатов на его замену в случае его отставки — предлагаются на должность врио три члена ЛДПР.
REGNUM 20:14
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
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Кино

В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей

В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Наука

Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах

Уфимские Заметки 06:57
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС 12:58
23
Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru вчера в 01:50
9
Политика

Генерал ФСБ заявил о беспомощности властей из-за дела Фургала

Прилетевший в регион вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что у людей есть право выражать свое мнение и очень много людей вышли поддержать Фургала.
Московский Комсомолец 10:50
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Кино

Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев

Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
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Армия и оружие

США призвали Армению и Азербайджан прекратить применять силы на границе

США осуждают насилие на армяно-азербайджанской границе и призывают стороны прекратить применение силы, заявила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
РИА Новости 21:19
Общество

В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском 13:47
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Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

Три мировых автоконцерна выпустят на рынок России в этом году свои долгожданные кроссоверы.
Лезги газет 17:13
7
Общество

В США производство вакцины от коронавируса начнется до конца лета

Производство вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в самое ближайшее время.
Российская газета 20:30
2
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
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Гаджеты

Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов

В прошлом году, напомним, что компания провела презентацию SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, которую получил смартфон OPPO Reno Ace.
Astera 14:22
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Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
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Происшествия

Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

ТАСС 17:22
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива более 40 тонн топлива на Таймыре

Говорит Москва вчера в 10:31
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Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 18:24
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Шоу-бизнес

Мирослава Карпович бросила ради Прилучного свою любовь

Портал «7дней» уточняет, что роман Прилучного и Карпович закрутился, когда они оба ещё состояли в предыдущих отношениях, потому можно сделать вывод, что актёры пожертвовали этими отношениями ради друг друга, а значит, их чувства действительно сильные.
Bimru.ru вчера в 08:04
Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

Evo-rus.com 01:24
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Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
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Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 13 млн человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 13 млн человек.
Известия 18:17
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Здоровье

Количество случаев коронавируса на Среднем Урале превысило 16 тысяч

Зарегистрировано шесть новых летальных случаев. Таким образом всего в регионе от коронавируса скончалось 163 человека.
Накануне.Ru 04:04
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