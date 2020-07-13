Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Общество

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По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»

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Армия и оружие

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Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
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Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
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Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

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Здоровье

Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств

Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.
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