Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
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Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Газета.Ru 09:11
Кино
В Marvel обсудили, кто может стать новым врагом Мстителей
В официальном твиттер-аккаунте студии Marvel опубликовали видео, на котором ведущие от студии обсуждают, кто может стать следующим антагонистом в фильме о Мстителях.
РИА Новости 19:47
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Гаджеты
Новые процессоры Intel Alder Lake-S останутся без поддержки AVX-512
Казалось бы, совсем недавно компания Intel представляла ультрасовременные процессоры десятого поколения.
Goroday.ru 11 июля в 08:26
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена.
CT news 18:31
Общество
Десятки тысяч жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Новый Калининград.Ru 11 июля в 08:23
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 17:34
Общество
ФСБ не нашла в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну
По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
Говорит Москва 10:52
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Кино
Анонсирован новый мультсериал «Звёздные войны: Бракованная партия»
Disney+ заказал новый анимационный мультсериал от Lucasfilm под названием «Звёздные войны: Бракованная партия».
Игромания.ру 12:31
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Авто
Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Южнокорейский автоконцерн КИА готовит для российского рынка абсолютно новое исполнение популярного внедорожника Carnival.
Лезги газет 16:39
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Армия и оружие
Война за воду между Россией и Украиной началась ударом с воздуха
Первым о вероятном и скором российском вторжении из Крыма в конце июня на украинском телеканале «Дом» предупредил американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе.
Свободная Пресса 00:32
Политика
Трамп поздравил Дуду с переизбранием на пост президента Польши
«Поздравляю моего друга президента Польши Анджея Дуду с его историческим переизбранием!» — написал он в своём Twitter.
RT на русском 19:36
Армия и оружие
Парламент на востоке Ливии разрешил армии Египта вмешаться в конфликт
Палата представителей Ливии – парламент на востоке страны – разрешила египетским вооруженным силам вмешаться в ливийский конфликт, следует из ее заявления.
РИА Новости 19:52
Политика
Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН.
Lenta.ru 19:21
Общество
Переехавшим из Приамурья ветеранам труда сохранят региональную доплату
Переехавшим из Приамурья жителям области, имеющим звание «Ветеран труда», сохранят ежемесячную региональную доплату к пенсии.
ИА Порт Амур 07:30
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Экономика
В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров
Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия 08:51
Здоровье
Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств
Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.
Российская газета 15:13
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Киберспорт
Valve планирует провести The International 11 в 2022 году
Valve собирается перенести The International 11 на 2022 год.
CyberSport.ru 16:31
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
57% итальянцев не ждут китайцев. А 44% не хотят видеть в своей стране англичан.
Polack-news.ru 16:24
Экономика
Минфин подготовил налоговую реформу нефтегазовой отрасли
Минфин предложил скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД).
Известия 19:00
Экономика
Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23