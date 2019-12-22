Политика
РБКГлава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
Выезд в Россию только по заграничным паспортам позволит не допустить бегства в эту страну граждан, нарушивших законы Украины. Так глава украинского МИДа Вадим Пристайко объяснил необходимость усложнения правил поездок украинцев в Россию.
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Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.
— Вадим Пристайко, украинский политикРИА Новости 18:30
с чего всё началось
Ужесточение правил поездок украинских граждан в Россию дадут Киеву "дополнительные гарантии", заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, слова которого приводятся в его твиттер-аккаунте.РИА Новости18:30
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