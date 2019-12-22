с чего всё началось

Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Российскую Федерацию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон. Теперь пограничники быстрее и без помех будут получать полную картину о том, кто покидает наше государство и с чем.

Выезд в Россию только по заграничным паспортам позволит не допустить бегства в эту страну граждан, нарушивших законы Украины. Так глава украинского МИДа Вадим Пристайко объяснил необходимость усложнения правил поездок украинцев в Россию.

Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».

Общество ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.

Общество Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2» В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.

Происшествия В Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Космос SpaceX и другие космические компании объединились против Amazon Kuiper На пути самого амбициозного проекта Джеффа Безоса Kuiper, который предполагает размещение на орбите более 3000 телекоммуникационных спутников, появилось неожиданное препятствие: SpaceX и другие игроки рынка требуют от Amazon придерживаться процедуры, заявки в рамках которой не принимают с 2016 года.

Единоборства Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.

Общество Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.

Энергетика Цены на автотопливо вырастут на АЗС Белоруссии с 22 декабря на копейку Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".

Культура Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.

Происшествия Путин рассказал о возбуждении уголовных дел после задержания Голунова Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов ответить на любые вопросы в ходе большой пресс-конференции, в том числе и по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика «Газпром» ради сделки может выплатить Украине $3 млрд В ходе большой пресс-конференции 19 декабря глава государства, отвечая на вопрос о возможной газовой войне между Москвой и Киевом, назвал решение Стокгольма о взыскании с «Газпрома» порядка $3 млрд политическим.