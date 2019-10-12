Политика
Политика СегодняГлава МИД Украины опасается отмены антироссийских санкций
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью «Укринформ» выразил опасение, что единство мнений в отношений антироссийских санкций может разрушиться. По его словам, санкции – это нечто большее, чем просто список ограничений.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой вступилась за сына
Похвистнево-Информ вчера в 08:11
Армия и оружие
Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьера.
РИА Новости вчера в 16:27
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Политика
Первый президент Украины сообщил об улучшении в отношениях с Россией
Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерсупном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:30
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Даллас» с голами Овечкина и Кузнецова
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду арены "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе и закончилась в пользу гостей со счетом 4:1.
REGNUM 01:43
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости вчера в 13:40
Армия и оружие
WP: Турция намеренно обстреляла позиции США в Сирии
Ранее Министерство обороны Турции заявило, что турецкие военные приняли необходимые меры, чтобы избежать нанесения ущерба американскому наблюдательному пункту в Сирии.
RT на русском 02:39
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Музыка
Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»
Телеканал 360° вчера в 05:02
Авто
На автомобили Aurus поступило более 600 предзаказов
Более 600 предзаказов поступило на российские автомобили представительского класса Aurus.
Автостат 11 октября в 08:16
Политика
Названы случаи ненамеренной помощи США России
Американское издание National Interest рассказало о случаях, когда Соединенные Штаты случайно помогали России укрепить экономику.
Газета.Ru 00:39
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM 10 октября в 05:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Политика Сегодня 11 октября в 06:13
Космос
Двое швейцарских астрономов получили Нобелевскую премию по физике
Швейцарцы Майор и Кело удостоены Нобелевской премии за открытие 1995 года, когда два астронома нашли первую экзопланету.
REGNUM 10 октября в 12:22
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:54
Шоу-бизнес
Милана Кержакова и Лиза Адаменко стали новыми участницами «Холостяка»
Новым «холостяком» на ТНТ, как сообщил Super, стал доктор Антон Криворотов, и это первый герой проекта за долгое время, который не имеет отношения к шоу-бизнесу и занимается стоматологией.
Super.ru 11 октября в 07:56
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток вчера в 04:46
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь вчера в 02:04
Происшествия
В результате ДТП в Подмосковье погибли пять человек
В результате лобового столкновения машин на трассе в Кашире в Московской области погибли пять человек, в том числе один ребёнок.
RT на русском вчера в 21:11
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 11 октября в 09:41
Здоровье
Больным ВИЧ и гепатитом предложили запретить работать в прокуратуре
Генпрокуратура предложила запретить брать на работу в структуру ВИЧ-инфицированных людей, а также больных гепатитом.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
Главнокомандующий формированиями Мазлум Абди заявил, что власти США не ожидали таких масштабов турецкой операции в Сирии.
Газета.Ru вчера в 16:59
Здоровье
Мощная магнитная буря обрушится на Алтайский край
От геомагнитных возмущений страдает большинство людей, но многие попросту не замечают связи между плохим самочувствием и влиянием магнитных бурь.
Катунь 24 11 октября в 22:45