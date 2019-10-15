Политика
РБКГлава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
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Я уже говорил нашим депутатам — если они серьёзно к этому относятся, тогда мы забираем треть бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это в мобилизацию и в нашу армию, и стараемся защитить себя без мирного процесса.
— Вадим Пристайко, украинский политикREGNUM вчера в 16:54
с чего всё началось
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».РБКвчера в 19:40
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Украинские власти описали альтернативу «формуле Штайнмайера»: деньги пенсионеров отдадут армии
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