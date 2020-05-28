Политика
Газета.RuГлава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
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Заявление Кулебы о намерении Киева ликвидировать администрации ДНР/ЛНР ‘’после установления контроля'' над Донбассом - сотрясение воздуха, за которым ничего нет. Но это ещё одно свидетельство, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку. И не скрывает этого.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельRambler News Service 07:27
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Lenta.ru 26 мая в 23:05
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Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд
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МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
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Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
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