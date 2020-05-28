Заявление Кулебы о намерении Киева ликвидировать администрации ДНР/ЛНР ‘’после установления контроля'' над Донбассом - сотрясение воздуха, за которым ничего нет. Но это ещё одно свидетельство, что Киев планирует не особый статус для Донбасса, а его зачистку. И не скрывает этого.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.

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