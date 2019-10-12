с чего всё началось

Глава МИД Украины будет просить ЕС “дожать” Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придется разбираться самому.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.

Армия и оружие Страны ЛАГ рассмотрят меры против Турции из-за операции в Сирии Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) договорились рассмотреть меры политического и экономического характера против Турции в связи операцией турецких вооруженных сил на севере Сирии.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.

Происшествия В Японии из-за тайфуна без света остались 45 тысяч домов В префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов, передает РИА Новости Японской столицы тайфун достигнет в ночь с субботы на воскресенье.

Происшествия Один человек погиб после обрушения строящегося отеля в Новом Орлеане В результате обращения строящейся гостиницы Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана, американского штата Луизиана, погиб один рабочий.

Происшествия В Ленинградской области подросток умер после укола врачей Следователи Ленинградской области проверяют обстоятельства гибели подростка после действий бригады «скорой помощи», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Футбол Испания сыграла вничью с Норвегией Сборная Испании сыграла вничью с командой Норвегии в матче 7-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Гаджеты «Яндекс» представил понимающую жесты колонку «Яндекс» презентовал уменьшенную версию собственной колонки с управлением при помощи жестов.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Гаджеты Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Происшествия Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Здоровье Британский подросток два года прикован к постели из-за вросшего волоса 15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.

Армия и оружие В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск» В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.

Футбол Сборная Италии вышла на Евро-2020 Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Политика Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.

Шоу-бизнес «Любовь обладает исцеляющей силой»: новое заявление семьи Заворотнюк вызвало слезы поклонников Напомним, близкие Анастасии Заворотнюк, а именно дочь Анна, устав от слухов, домыслов и спекуляций на болезни родного человека, решили наконец прервать молчание.