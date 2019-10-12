с чего всё началось

Глава МИД Украины будет просить ЕС “дожать” Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придется разбираться самому.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Политика Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.

Армия и оружие Турецкой армии удалось захватить в Сирии город Рас-эль-Айн В ходе проведения операции "Источник мира", турецким военным удалось взять под свой контроль расположенный в северо-восточной части Сирии город Рас-эль-Айн.

Общество Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Политика Дочь Пескова поспорила с депутатом о своей внешности "Вам далеко до совершенства" - написал он. В свою очередь дочь Пескова ответила, что нужно брать пример с депутата.

Технологии Американский беспилотник сдуло ветром Американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie во время испытательного полета получил серьезные повреждения.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Авто Опубликовали первые фото Lada Vesta с вариатором Первую «живую» фотографию новинки опубликовала «Российская газета». Как оказалось, «Весту» с вариатором легко распознать и внешне.

Политика Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.

Происшествия Россияне проголосовали за возвращение смертной казни Среди россиян провели опрос на официальной странице Государственной думы в социальной сети «ВКонтакте» о возвращении смертной казни для педофилов и убийц детей, об этом пишет «Федерал Пресс».

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Общество Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.

Футбол Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ В матче 13-го тура центральной группы ПФЛ между «Сатурном» и клубом «Химик-Арсенал» произошел курьезный эпизод.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Экономика Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.

Гаджеты Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.

Авто Посмотрите, как быстро аквапланирование приводит к аварии Аквапланированием называют появление гидродинамического клина в пятне контакта шины, что приводит к потере сцепления и, соответственно, контроля над автомобилем.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.