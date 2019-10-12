Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
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Глава МИД Украины будет просить ЕС “дожать” Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придется разбираться самому.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельПолитРоссия 11:18
с чего всё началось
О своем намерении заставить Европу таким образом «дожать Россию» 12 октября в интервью «Укринформу» рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.Евразия Daily11:16
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