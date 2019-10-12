с чего всё началось

Глава МИД Украины будет просить ЕС “дожать” Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придется разбираться самому.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.

Гаджеты Самая доступная версия флагманского Redmi K20 Pro серьёзно подешевела Компания Xiaomi заметно снизила в Китае цену на самую доступную версию флагманского смартфона Redmi K20 Pro.

Политика Боевую летающую тарелку создали в Китае Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.

Политика Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".

Происшествия Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске На одной из детских площадок в Нижневартовске бультерьер напал на гуляющих школьников.

Армия и оружие Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии «Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию»,— сказал господин Абуль Гейт на открытии экстренного заседания ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).

Армия и оружие CNN: курды хотят привлечь для защиты ВКС РФ из-за предательства США США должны остановить турецкие войска, либо позволить договориться курдам с Россией и Сирией для привлечения ВКС РФ к охране бесполетной зоны на северо-востоке Сирии, требуют курдские вооруженные отряды.

Происшествия Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.

Шоу-бизнес Юлия Барановская рассказала о травме сына Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».

Футбол Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Экономика Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Политика Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.