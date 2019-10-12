Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины попросит ЕС «дожать» Россию в вопросе Донбасса
Глава МИД Украины Вадим Пристайко намерен на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам призвать партнеров "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить176
Глава МИД Украины будет просить ЕС “дожать” Россию по Донбассу. Но это неверный путь. Сперва Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти. ЕС здесь не поможет. Зеленскому придется разбираться самому.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельПолитРоссия 11:18
с чего всё началось
О своем намерении заставить Европу таким образом «дожать Россию» 12 октября в интервью «Укринформу» рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.Евразия Daily11:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 14:32, Ашберн
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
На официальном аккаунте в Instagram Анастасии Заворотнюк, где родные актрисы обещают держать поклонников в курсе - после блокировки фанатской странички поддержки, появилось новое фото.
Российская газета 14:05
Гаджеты
Самая доступная версия флагманского Redmi K20 Pro серьёзно подешевела
Компания Xiaomi заметно снизила в Китае цену на самую доступную версию флагманского смартфона Redmi K20 Pro.
iXBT.com 12:15
Происшествия
В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Известия вчера в 13:06
Фигурное катание
Японский фигурист Уно победил на Finlandia Trophy
RT на русском 13:16
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
OAnews 10 октября в 07:09
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости вчера в 01:34
Политика
Глава МИД Британии обвинил Россию в агрессивном поведении
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб снова обвинил Россию в агрессивном поведении и призвал НАТО адаптироваться к "российской агрессии".
Газета.Ru 11:19
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Чита.Ру 09 октября в 23:54
Происшествия
Бультерьер напал на школьников на детской площадке в Нижневартовске
На одной из детских площадок в Нижневартовске бультерьер напал на гуляющих школьников.
Газета.Ru 12:54
Армия и оружие
Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии
«Призываем Турцию незамедлительно и в полной мере остановить все военные действия, вывести войска, вошедшие на сирийскую территорию»,— сказал господин Абуль Гейт на открытии экстренного заседания ЛАГ (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:30
Армия и оружие
CNN: курды хотят привлечь для защиты ВКС РФ из-за предательства США
США должны остановить турецкие войска, либо позволить договориться курдам с Россией и Сирией для привлечения ВКС РФ к охране бесполетной зоны на северо-востоке Сирии, требуют курдские вооруженные отряды.
Красная весна 13:59
Происшествия
Подросток умер после укола медиков в Ленинградской области
В Ленинградской области подросток скончался в своей квартире после укола медиков, сообщает 47news.
РЕН ТВ 04:39
Армия и оружие
Россия может возродить атомный поезд «Баргузин»
Российская газета 08:14
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Футбол
Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье
Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике в индивидуальном многоборье, Артур Далалоян завоевал серебряную медаль.
ТАСС Спорт вчера в 13:23
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Говорит Москва 09:21
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы домов для кошек
РБК вчера в 09:23
Экономика
Иркутский губернатор объяснил решение повысить себе зарплату
Повышение оклада главы региона необходимо для роста зарплат сотрудников бюджетных организаций, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
РИА Новости 13:00
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
РИА Новости 06:31
Политика
Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом
В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
РИА Новости вчера в 20:44
Здоровье
Продукты, которые могут лишить организм кальция, назвали специалисты
Специалисты назвали список продуктов, которые могут вывести кальций из организма.
Пишет Омск 09:05
Наука
Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол
Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
Популярная механика 01:18
Экономика
Переводивший ФБК деньги бизнесмен рассказал об угрозах в его адрес
Бизнесмен Юрий Маслихов, компанию которого Министерство юстиции назвало одним из источников иностранного финансирования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), рассказал, что ему стали поступать угрозы.
Ведомости 10:58