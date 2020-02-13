Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, и когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, они столкнутся с той же войной, теми же трудностями и такими же страданиями, что и мы, они не поверили мне.

Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией

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