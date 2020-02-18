Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Политика
В Конституции могут прописать право президента РФ распускать Госдуму
В Конституцию могут внести поправку, согласно которой президент России вправе распустить Госдуму, если она не утвердила более трети кабинета министров.
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на обострение ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытке сорвать мирный процесс в Донбассе.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину расстрелов на Майдане
Четвертый президент Украины Виктор Янукович обратился к жителям Украины в связи с шестой годовщиной гибели правоохранителей и активистов во время массовых беспорядков в центре Киева в феврале 2014 года.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
По данным официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Якова Осадчего, украинские силовики, пытаясь подойти к линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на минном поле.
Общество
Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Здоровье
В Прикамье врач отказал в приеме ВИЧ-инфицированному пациенту
В поликлинике поселка Ныроб Пермского края отказали в приеме пациенту с ВИЧ и разгласили информацию о его диагнозе.
Политика
Путину доложили о реакции общества на приговор по делу «Сети»
Президента России Владимира Путина информируют о реакции общества на приговор по уголовному делу «Сети» (запрещена в России) и о сообщениях о возможных пытках, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Культура
Вышел трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории»
Стрим-сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала Стивена Спилберга «Удивительные истории».
Энергетика
Литва проиграла в суде спор с «Газпромом» на 1,4 млрд евро
Рассмотрение дела в Стокгольмском арбитраже и шведских судах обошлось Литве в 10,5 млн евро.
Авто
В России представили новый Hyundai Solaris
Сообщается, что официальная премьера обновлённого Hyundai Solaris приурочена к выпуску 2-миллионного экземпляра данной модели в нашей стране, который будет подарен детскому хоспису.
Здоровье
Главврач госпиталя в Ухане скончался от коронавируса
Главврач госпиталя в Ухане Лю Чжимин скончался от коронавируса. Об этом сообщает The Global Times на своей страничке в Twitter.
Общество
В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков
В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Футбол
Марио Фернандес: «ЦСКА уже отыгрывал 11 очков отставания»
Разумеется, знаем, что "Зенит" опережает нас на 11 очков.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Экономика
Счетная палата изучит сделку по продаже Сбербанка
Контрольный пакет – больше 50% - купит у Центробанка правительство.
Шоу-бизнес
Племянник Елизаветы II решил развестись после 26 лет брака
12 февраля стало известно, что жена старшего внука королевы Великобритании Елизаветы II Питера Филлипса Отем Келли пожелала развестись после 12 лет брака.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
Общество
Госсовет предложил отменить уголовное наказание за невыплату зарплат
Рабочая группа Госсовета, возглавляемая губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, предложила отменить уголовную ответственность за невыплату россиянам заработной платы.
Общество
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с «Роснефтью»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем правления «Роснефти» Игорем Сечиным заявил, что рассчитывает на договорённости о дальнейшем сотрудничестве.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал на «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
ЦБ призвал усилить ответственность за утечку персональных данных
Зампред Центробанка России Дмитрий Скобелкин призвал усилить ответственность сотрудников финансовых организаций за утечку персональных данных.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Здоровье
Врачи рассказали о глазном гриппе, от которого нет лекарств
Врачи в Германии бьют тревогу: в стране зафиксирован рост заболеваемости глазным гриппом, который гораздо менее известен, но очень серьезен и опасен.