Политика
Российская газетаГлава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. Вдобавок, по его мнению, Западу всё сложнее поддерживать режим этих санкций. Об этом украинский дипломат заявил в интервью немецкой газете Welt.
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Общество
Россияне выступили против притока трудовых мигрантов
Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.
Lenta.ru 03:37
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Глава Ирана назвал атаку на саудовские НПЗ предупреждением от йеменцев
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является предупреждением со стороны народа Йемена для тех, кто развязал войну в этой стране, в частности для Арабской коалиции.
Известия 04:15
Общество
Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью
Может, сочувствующие Устинову пользователи соцсетей просто не выкладывают как раз те сокровенные кадры, где актер (кстати, сам служивший в Росгвардии, по некоторым данным, что могло сыграть косвенную роль в суровости наказания) причиняет страдания стражу порядка.
Газета.Ru 04:26
Политика
Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга
"Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей", - произнес Беглов.
ТАСС 04:11
Происшествия
В Рязанской области нашли тело мужчины на рекламном щите
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было найдено утром в среду на одном из рекламных щитов в Рязанской области, сообщает региональное управление СК РФ.
РИА Новости 03:48
Происшествия
Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру
Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.
RT на русском 04:11
Политика
Сноуден заявил о попытках ФСБ завербовать его после приезда в Россию
Бывший сотрудник агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден в своей книге Permanent Record: Meine Geschichte («Постоянная запись: моя история») рассказал, что российские спецслужбы пытались завербовать его в 2013 году, пишет «РИА Новости».
РБК 04:15
Происшествия
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР
Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения - СК.
ТАСС 04:21
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Известия 16 сентября в 12:35
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины отмечают день рождения
Лиза и Гарри Галкины сегодня отмечают день рождения. Детям звёздных родителей исполняется 6 лет.
Актуальные Новости 04:22
Общество
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени
В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса.
Интерфакс 02:19
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов
Советский спорт вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Андрееву и Бондарчука поженил Хабенский
Регистратором выступил актер Константин Хабенский.
Газета.Ru 04:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию
Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.
vtomske.ru 01:32
Армия и оружие
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 16 сентября в 12:12
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13
Политика
Рада отказалась отменить закон об импичменте президента
Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.
РИА Новости 04:04
Экономика
Бурятские предприятия могут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Девять предприятий в Республике Бурятия, участвующие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", могут принять участие в эксперименте по введению четырехдневной рабочей недели.
Российская газета 03:23
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Происшествия
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в изнасиловании на Фурманова
В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки на улице Фурманова.
УралПолит.Ru 04:17
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Известия вчера в 16:13
Происшествия
В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.
ТАСС 03:16
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости вчера в 00:31
Авто
Mitsubishi анонсировала премьеру нового кроссовера
В компании заявляют, что новый кроссовер объединяет в себе опыт и технологии в области гибридных технологий и управлении системой полного привода.
Российская газета 02:21
Кино
Звезды «Зачарованных» еще раз сыграют сестер в сериале
Американские актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, звезды культовых "Зачарованных", вновь объединились для ролей сериальных сестер.
Российская газета 04:07
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40