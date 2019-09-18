Политика
Российская газетаГлава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. Вдобавок, по его мнению, Западу всё сложнее поддерживать режим этих санкций. Об этом украинский дипломат заявил в интервью немецкой газете Welt.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 07:36, Вашингтон
Общество
Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
Ореанда-Новости вчера в 05:34
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат вчера в 08:58
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Общество
Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях
Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.
Известия 03:02
Политика
Бориса Джонсона освистали в Люксембурге
Оскорбительные выкрики демонстрантов вынудили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказаться от брифинга в Люксембурге после переговоров с главой правительства этой страны Ксавье Беттелем.
REGNUM 05:22
Гаджеты
Открыт предзаказ на iPhone 11 и Apple Watch 5
Apple Watch series 5 Как и обещали во время презентации, предзаказ на iPhone 11 стал доступен 18-го сентября.
ITZine.ru вчера в 23:30
Общество
Запрет продажи алкоголя в многоквартирных домах одобрили в Госдуме
Комитет Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первом чтении одобрил законопроект, предполагающий запрет продажи алкоголя в маленьких кафе на территории многоквартирных домов.
News.ru 05:09
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Российская газета 07:12
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.
Neva.Today вчера в 03:05
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
На российских пограничников напали браконьеры из КНДР
В Японском море совершено нападение на российских пограничников, пострадали трое военнослужащих.
Вести.Ru вчера в 08:43
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Общество
Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку
В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
Полет российских Ту-160 над Балтикой показали на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух российских ракетоносцев Ту-160 над водами Балтийского моря.
ТВ Центр вчера в 15:45
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Армия и оружие
National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне
Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.
Известия 16 сентября в 03:50
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.
Российская газета 04:39
Шоу-бизнес
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану
Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.
Российская газета 06:45
Политика
Паслер вступил в должность губернатора Оренбургской области
РИА Новости 06:59
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com 06:09
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25