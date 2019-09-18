Политика
Российская газетаГлава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада
Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко. Вдобавок, по его мнению, Западу всё сложнее поддерживать режим этих санкций. Об этом украинский дипломат заявил в интервью немецкой газете Welt.
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Происшествия
В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Экономика
России напророчили удлинение рабочей недели
В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы стоит, наоборот, готовиться к увеличению рабочей недели.
Lenta.ru 09:00
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова
Ранее, как сообщали СМИ, экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал о плане по «возвращению» Крыма в состав страны.
RT на русском 07:03
Политика
Украинских депутатов осадили в ОБСЕ из-за представителей Крыма
Член украинской делегации сегодня дважды попытался лишить слова главного редактора "Крымской газеты" Марию Волконскую на открывшемся в Варшаве совещании ОБСЕ по правам человека.
Утро.ru 16 сентября в 13:03
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Коммерсантъ 02:59
Авто
Численность автопарка России превысила 52 млн машин
Специалисты «Автостат» отмечают, что из общего числа транспортных средств в России доля легковушек составила 84%, что в числовом выражении соответствует 44,1 млн единиц.
SpeedMe 07:55
Единоборства
Зоозащитники требуют UFC наказать Хабиба за борьбу с медведем
Организация «Люди за этичное отношение с животными» обратились в UFC с требованием наказать Хабиба Нурмагомедова за борьбу с медведями.
Sports.ru 08:15
Происшествия
Российский физрук ударил первоклассника и дал избить его сверстникам
В одной из школ Красноярска учитель физкультуры во время урока ударил первоклассника по голове за плохое поведение и позволил другим детям избить мальчика.
Lenta.ru 08:11
Происшествия
Готовивший теракт сторонник ИГ задержан в Дагестане
RT на русском 07:41
Технологии
В Воронеже завершили стапельную сборку новейшего лайнера Ил-96-400М
На Воронежском авиазаводе завершилась стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.
РИА Новости 06:38
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану
Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия
Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу
Российская газета 05:01
Армия и оружие
Ядерную войну России и США показали в ролике
Американские специалисты проекта Science and Global Security (SGS) выложили на YouTube ролик, демонстрирующий возможные сценарии развития ядерного конфликта между Россией и странами НАТО, в частности, США.
Lenta.ru 08:30
Экономика
«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились
Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал вчера в 23:07
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Армия и оружие
На Су-57 испытывается новая система связи с криптозащитой
Как рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» Алексей Ратнер, новая система связи, обмена данными, опознавания и навигации с улучшенной криптозащитой на данный момент проходит испытания на истребителе Су-57.
Военное дело 04:38
Экономика
Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии
Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru 01:11
Политика
Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России
К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».
РБК 09:00
Фигурное катание
Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира
Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Экономика
Нефтегазовый форум открылся в Тюмени
Политическая Экспертиза 05:45
Происшествия
ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море
В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании девушки-врача в Саратове полностью признал свою вину, об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Следственного управления СК РФ региона.
ТАСС 07:10
Теннис
Шарапова назвала своим домом США, а не Россию
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что считает своим домом Соединённые Штаты Америки, а не Россию.
News.ru 08:40