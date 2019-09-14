Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса
Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Украина отказалась проводить полную амнистию участников конфликта в Донбассе
Московский Комсомолец11:31
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Шоу-бизнес
В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова
Экономика сегодня вчера в 17:44
Космос
НАСА опубликовала новое видео колец Сатурна
Кольца Сатурна являются культовым зрелищем с конца 1970-х годов, когда сначала Пионер 11, а затем Вояджеры 1 и 2 посетили Сатурнскую систему, чтобы получить первый крупный план.
Live24 вчера в 02:10
Происшествия
Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Космос
Черная дыра мигает каждые 9 часов: ученые ищут причины этой аномалии
Экология Регионов 12 сентября в 07:53
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Транспорт
В Петербурге начал работать новый трамвай №60
С 14 сентября в Северной столице приступил к работе в новом режиме трамвай №60.
Gazeta.SPb 11:28
Происшествия
На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников
На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Футбол
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче РПЛ
Московский «Спартак» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Футбол
«Челси» крупно обыграл «Вулверхэмптон» в пятом туре АПЛ
RT на русском 12:05
Религия
РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников
В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Авто
«ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.
Автоновости дня вчера в 01:05
Политика
В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня
В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Футбол
«Локомотив» недоволен датой матча Кубка России против «Балтики»
Кирилл Брейдо, который является директором по связям с общественностью "Локомотива" сообщил, что железнодорожники разочарованы решением РФС назначить матч 1/16 финала Кубка России против "Балтики" на 25 сентября.
Sport.ru 12 сентября в 05:29
Хоккей
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова
Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.
Вести.Ru 11:06
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек
Электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинской под Москвой, они умерли от полученных травм.
ТАСС 12:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в субботу, что кандидатура представителя города в Совете Федерации Валентины Матвиенко вновь будет предложена на этот пост.
Вести.Ru 08:10
Происшествия
Люди кричали: пассажир рассказал о жуткой аварии под Ярославлем
В автобусе много народу кричало.
РЕН ТВ 07:23
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости вчера в 09:21
Наука
Инженеры из РФ используют VR-технологии в проекте двигателя для Су-57
OAnews вчера в 10:06
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подданного Саудовской Аравии, подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
Известия вчера в 17:45
Авто
FAW презентовал флагманский кроссовер Bestune T99
Китайский автогигант FAW представил новый флагманский кроссовер FAW Bestune T99.
Автоновости дня вчера в 05:36
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Энергетика
Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть
13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Космос
Эксперты NASA пытаются «оживить» индийский луноход
Goroday.ru 07:39
Политика
Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России
По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.
Коммерсантъ 10:56
Гаджеты
Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro
Ранее в Сети появилась информация о том, что китайский производитель Xiaomi готовит к выпуску шесть новых моделей телевизоров.
UfaTime.ru 07:49