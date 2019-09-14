Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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