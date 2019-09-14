Политика

Газета.RuГазета.RuГлава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса

Кроме того, не будет проведена и амнистия для ополченцев ДНР и ЛНР, хотя она предусмотрена минскими договоренностями. Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.
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