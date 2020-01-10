Украина считает преждевременным делать выводы о том, что пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился в Тегеране по причине попадания в него ракеты или в результате теракта. Об этом в пятницу на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Украина считает преждевременным делать выводы о том, что пассажирский «Боинг-737» разбился в Иране по причине попадания в него ракеты или в результате теракта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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