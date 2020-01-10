Украина считает преждевременным делать выводы о том, что пассажирский «Боинг-737» разбился в Иране по причине попадания в него ракеты или в результате теракта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

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Политика МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.

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Политика Филарет отозвал подпись под документом о «новой церкви» Украины Раскольник Филарет Денисенко отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации «новой церкви» Украины – так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).