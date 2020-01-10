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ФАНГлава МИД Украины прокомментировал версии крушения «Боинга» в Иране
Украина считает преждевременным делать выводы о том, что пассажирский «Боинг-737» разбился в Иране по причине попадания в него ракеты или в результате теракта, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Глава МИД Украины заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет в Тегеране был сбит
Комсомольская правда12:08
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