Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.РБКвчера в 18:20
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