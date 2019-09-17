Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. По его словам, одна из составляющих этой формулы — переход к радикальным мерам, если в ближайшее время не получится решить проблемы.
Читать в источнике
Комментировать65
с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил
 о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
РБКвчера в 18:20

Подробнее о событии

Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе

РБКвчера в 18:20

Украинский МИД назвал «формулу Зеленского» по войне на Донбассе

URA.Ruвчера в 18:38

Украина отводит год на выполнение «формулы Зеленского»

РЕН ТВ00:00

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

РИА Новостивчера в 22:21

В МИД Украины рассказали о «формуле Зеленского» по Донбассу

RT на русскомвчера в 22:35

Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

Lenta.ruвчера в 21:40

Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» для урегулирования в Донбассе

Газета.Ru03:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 04:05, Вашингтон
Общество

В России предложили изменить правила ухода в отпуск

Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Футбол

Адвокат: Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом»

РИА Новости 03:00
Здоровье

В России некомпетентных врачей начнут штрафовать

Законопроект о штрафах для врачей в Совете Федерации начнут обсуждать в конце этого месяца. Его подготовили в Министерстве здравоохранения.
UfacityNews.ru 03:06
Общество

Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

В сфере услуг высокую зарплату предлагают автоэлектрику, парикмахеру и риелтору, говорится в материалах министерства.
ТАСС вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Лечение рака у Заворотнюк прекратили врачи

Организм Анастасии Заворотнюк настолько слаб, что не справится с интенсивным лечением, об этом сообщает Vse42.ru Сейчас вывеси из критического состояния актрису пытаются анестезиологи-реаниматологи.
Privet-Rostov.ru 02:47
Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Энергетика

«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Lenta.ru вчера в 05:02
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Экономика

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна

Рекламный рынок продолжит расти за счет онлайна Участники рынка телерекламы надеются на восстановление спроса во втором полугодии 2019 года после падения затрат в этом сегменте на 9% в первые шесть месяцев.
Коммерсантъ вчера в 15:17
Происшествия

В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Гаджеты

Huawei выпустила новые беспроводные спортивные наушники

Rusargument 02:34
Экономика

Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Наука

Раскрыт механизм метастазирования рака молочной железы в мозг

МКБ-11 14 сентября в 07:44
Политика

ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Общество

Актеры запустили флешмоб в поддержку приговоренного к 3,5 годам Павла Устинова

Интерфакс 03:50
Теннис

Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной

Вести.Ru вчера в 18:47
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 7 копеек — до 64,11 рубля. Курс евро увеличился на 8 копеек и составил 70,52 рубля.
RT на русском 03:02
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Общество

Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером

Газета.Ru 00:51
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Кино

Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев

Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна вчера в 07:30
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru вчера в 05:06
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Политика

В Анкаре началась двусторонняя встреча Путина и Эрдогана

16 сентября президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
МонаВиста вчера в 10:21
Общество

Алеся Кафельникова стала звездой Недели моды в Лондоне

Выход Кафельниковой в черном total-look стал одним из самых эффектных за этот вечер. В своем Instagram Алеся не смогла сдержать слез.
Wday.ru 01:03
Космос

Рогозин встретился с астрономом, открывшим межзвездную комету

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с сотрудником Крымской астрофизической обсерваторией Геннадием Борисовым, который на днях открыл первую межзвездную комету.
Газета.Ru 14 сентября в 12:42
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное