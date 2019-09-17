Политика
Lenta.ruРаскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.РБКвчера в 18:20
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Национальная служба новостей04:22
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, комментируя совет экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена чиновникам не использовать WhatsApp, и Telegram из-за низкого уровня шифрования, отметил, что "абсолютно безопасных средств связи не существует".
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Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
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В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
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Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru 15 сентября в 15:58
Космос
Индия: орбитальный аппарат Чандраян «дополнит карту Луны»
Официальный представитель Индийской организации космических исследований А.С. Киран Кумар заявил общественности, что орбитальный аппарат лунной миссии Чандраян-2 с помощью микроволновых двухчастотных датчиков будет получать информацию о постоянно затемненных частях Луны и тем самым дополнит карту естественного спутника Земли.
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Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
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Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
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Известия вчера в 17:15
Общество
Норвежский рыбак выудил рыбу с огромными глазами и съел ее
Инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал поймал на 800-метровой глубину уродливую рыбу с огромными глазами.
Телеканал 360° 05:47
Происшествия
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Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Финансы
Курс доллара вырос на открытии торгов
На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 64,12 рублей, следует из данных Московской биржи.
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко
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ТАСС 06:31
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
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Москвич купил лотерейный билет за 200 рублей и выиграл 286 млн
Известия вчера в 11:50