Политика

Lenta.ruLenta.ruРаскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе

В Киеве существует условная «формула Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Об этом в эфире телеканала ICTV рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил
 о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.
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