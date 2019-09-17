с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV. По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Политика Трамп высказался по поводу войны с Ираном Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном.

Общество «Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.

Происшествия Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.

Армия и оружие Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий» Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».

Авто АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.

Шоу-бизнес Анна Седокова пожаловалась на острые приступы крапивницы Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками проблемой: звезда страдает от острых приступов крапивницы.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.

Общество В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.

Общество Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.

Экономика Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.

Политика Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна.

Происшествия В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).

Общество В США почти 50 тыс. работников General Motors начали забастовку В Соединенных Штатах более 49 тыс. сотрудников автомобильного концерна General Motors начали забастовку, сообщает Associated Press.

Теннис Румынский телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной Телеведущий Раду Банчу сравнил теннисистку Серену Уильямс с обезьяной на национальном телевидении Румынии.

Происшествия Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Интернет Пользователи сообщили о сбое в работе Google Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Экономика Новосибирские власти объяснили резкое увеличение тарифа на капремонт Региональные власти хотят поднять в предстоящем году минимальный размер взноса на капремонт с 7,05 рубля. до 8,9 рубля. (с одного квадратного метра), таким образом, за год тариф увеличится на 26%.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.