Политика
Газета.RuГлава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV. По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
Трамп высказался по поводу войны с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты хотят избежать вооруженного конфликта с Ираном.
Газета.Ru 17:47
Общество
«Ъ»: новые ограничения на продажу алкоголя могут ввести в России
Российские власти "концептуально" поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя кафе и барах с залом обслуживания менее 20 кв.м, находящихся в жилых домах.
Газета.Ru 23:25
Происшествия
Дело об убийстве 12-летней жительницы Забайкалья направлено в суд
Почти год потребовалось следователям Забайкальского края, чтобы передать в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвинённого в убийстве 12-летней школьницы, чей труп после масштабных поисков был найден на одной из автостоянок в Чите осенью 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 23:00
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36
Авто
АвтоВАЗ представил новые спецверсии трех моделей Lada
Отличительной особенностью новой спецверсии LADA #CLUB станет наличие оригинальных элементов экстерьера и интерьера, а также расширенный набор оборудования, который был доступен ранее исключительно в топовых комплектациях.
Тарантас Ньюс 05:21
Шоу-бизнес
Анна Седокова пожаловалась на острые приступы крапивницы
Певица Анна Седокова поделилась с поклонниками проблемой: звезда страдает от острых приступов крапивницы.
Вечерняя Москва 19:31
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Таможня и КГБ Белоруссии помогли раскрыть схему нелегальных поставок оружия с Украины через белорусскую территорию в Россию.
Известия 21:52
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Хоккей
Двоих хоккеистов пожизненно дисквалифицировали за драку в Новосибирске
ГТРК Новосибирск 21:28
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 12:47
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Политика
Путин прокомментировал атаку на Саудовскую Аравию цитатой из Корана
Российский лидер отметил, что на саммите атака беспилотников на саудовские НПЗ не обсуждалась, однако позиция России по этому вопросу известна.
Lenta.ru 14:28
Происшествия
В Саратове возбудили дело по факту изнасилования врача
Уголовное дело возбуждено по статье "изнасилование" (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Интерфакс 23:30
Общество
В США почти 50 тыс. работников General Motors начали забастовку
В Соединенных Штатах более 49 тыс. сотрудников автомобильного концерна General Motors начали забастовку, сообщает Associated Press.
REGNUM 01:53
Теннис
Румынский телеведущий назвал Серену Уильямс обезьяной
Телеведущий Раду Банчу сравнил теннисистку Серену Уильямс с обезьяной на национальном телевидении Румынии.
VSE42.RU 21:58
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Google
Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
RT на русском 21:55
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Экономика
Новосибирские власти объяснили резкое увеличение тарифа на капремонт
Региональные власти хотят поднять в предстоящем году минимальный размер взноса на капремонт с 7,05 рубля. до 8,9 рубля. (с одного квадратного метра), таким образом, за год тариф увеличится на 26%.
RuNews24.ru 18:38
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России оказались самыми высокими в мире
Онлайн-ритейлер JD.com сообщает, что предзаказы на самую дешевую модель iPhone 11 по состоянию на 13 сентября составили около 500 тыс. единиц, что на 44% меньше, чем бронь на iPhone XR, которая в этот же период равнялась 900 тыс. гаджетов.
Газета.Ru 09:04
Общество
Новая волна бабьего лета придет в Москву 23 сентября
РАИМО – 16 сен. В Москве 23 сентября ожидается улучшение погодных условий, которое похоже на старое бабье лето, сообщает РИА Новости.
РИАМО 06:23