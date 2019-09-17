с чего всё началось

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV. По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

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Политика Профессор Меркель объяснил, почему Россия не «аннексировала» Крым Профессор Гамбургского университета, преподаватель философии права Райхард Меркель прокомментировал заявления западных политиков об "аннексии" Крыма Россией.