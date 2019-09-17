Политика
Газета.RuГлава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе. Об этом сообщает телеканале ICTV. По его словам, данная формула заключается в том, чтобы сделать все шаги, отвечающим ожиданиям украинского народа.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе.РБКвчера в 18:20
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