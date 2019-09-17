с чего всё началось

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

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