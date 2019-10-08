В Министерстве иностранных дел Украины видят три основных сценария развития ситуации в Донбассе: продолжение минского процесса, затягивание урегулирования и отказ от претензий на этот регион. Такое заявление в эфире телеканала ICTV сделал глава внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.

Глава МИД Украины рассказал о вариантах развития ситуации в Донбассе

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