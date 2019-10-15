с чего всё началось

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.

Футбол Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.

Кино Зои Кравиц исполнит роль женщины-кошки в новом Бэтмене Даже Холли Берри не удалось побить рекорд Мишель. Также на участие в новом Бэтмене утверждены Джеффри Райт и Джона Хилл.

Происшествия В СКР научились устанавливать личности преступников в масках Следственный комитет России применяет технологии, помогающие установить внешность человека по видеозаписи, даже если его лицо и телосложение скрыты маской и специальной одеждой, а качество видеозаписи оставляет желать лучшего.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Происшествия Адвокаты сестер Хачатурян ответили на вопросы журналистов Представители защиты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве своего отца, назвали произошедшее самообороной, адвокаты настаивают на снятии обвинений.

Авто В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров С 1 января 2020 года в России будет запрещено ездить по дорогам общего пользования на новых автомобилях, у которых еще отсутствуют регистрационные знаки.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Политика Медведев высказался по поводу базы водителей с противопоказаниями Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости ставить точку в подготовке законопроекта, который предусматривает создание в стране единой базы водителей, у которых есть медицинские противопоказания к вождению.

Политика Королева Великобритании исключила перенос Brexit Во время своей тронной речи королева Британии Елизавета II заявила, что правительство намерено создать с Евросоюзом новые партнерские отношения, которые основаны на принципах свободной торговли и добрососедского сотрудничества.

Общество Порядок работы скорой помощи могут изменить в России Если законопроект примут, то в перечень лиц, принимающих решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина, будет включен медицинский работник, назначенный старшим выездной бригады скорой помощи.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала Яне Рудковской свой завтрак Ксения Собчак сделала выпад в сторону Яны Рудковской, обожающей демонстрировать свою еду. Ведущая не устояла и показала свой завтрак.