с чего всё началось

В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".

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