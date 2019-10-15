Политика
РИА НовостиГлава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы "формуле Штайнмайера" Киеву придется направить треть бюджета на мобилизацию и армию, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, сообщает "Страна.ua".
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с чего всё началось
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».РБКвчера в 19:40
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