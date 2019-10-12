с чего всё началось

Поэтому я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе, вы должны подставить плечо и их поддержать. Потому что если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться.

Украина на встрече в понедельник, 14 октября, с главами МИД стран ЕС в Люксембурге намерена просить их «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил в субботу в интервью агентству «Укринформ» глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Происшествия ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.

Теннис Теннисист Медведев вышел в финал турнира в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Происшествия На Украине нарисовали граффити с Гитлером возле еврейского поселения «В полицию поступило сообщение, что в Умани в местах компактного проживания брацлавских хасидов на одной из бетонных плит нарисованы граффити с изображением Адольфа Гитлера и сделана надпись красной краской на немецком языке», — указывается в заявлении.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Единоборства Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.

Гаджеты Создана операционная система для использования после конца света Дюпрас построил Collapse OS для запуска на деталях, которые, как он подозревает, будут легко доступны мусорщикам, а также запрограммировал операционную систему на самосборку и автономность, чтобы она могла легко интегрироваться и запускаться на любых типах самодельных вычислительных устройств.

Спорт Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа Легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа.

Армия и оружие Германия прекратит военные поставки в Турцию из-за операции в Сирии Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что немецкое правительство не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии.

Происшествия Два человека погибли в Токио из-за тайфуна «Хагибис» Два человека погибли и 77 пострадали в Японии из-за обрушившегося на регион тайфуна «Хагибис». Об этом сообщает телеканал NHK.

Технологии Роскомнадзор обвинил Sony PlayStation в наплевательстве на россиян Наверняка все помнят масштабную блокировку в 2018 году, когда во время борьбы Роскомнадзора с Telegram многие сторонние сервисы оказались заблокированы.

Шоу-бизнес Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Шоу-бизнес Суд постановил, кто унаследует имущество Юлии Началовой Никулинский суд Москвы принял решение о том, кто станет наследником имущества покойной певицы Юлии Началовой.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Политика РПЦ отреагировала на решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов высказался по поводу решения Элладской церкви насчет неканонической Православной церкви Украины.

Шоу-бизнес Директор «Уральских пельменей» подтвердил уход Михалковой из шоу Генеральный директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов подтвердил, что одна из главных звезд шоу Юлия Михалкова покинула проект.

Футбол Тренер «Торпедо»: добираться на матч на такси больше бы не хотелось Московское "Торпедо" добиралось на матч первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) со столичным "Спартаком-2" на такси, но больше к такому опыту прибегать не хотелось бы, заявил главный тренер "черно-белых" Николай Савичев.

Культура Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.

Наука Кораллы оказались способны к регенерации Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.

Происшествия Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Шоу-бизнес Заворотнюк находится в состоянии сопора Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.