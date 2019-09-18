Политика
Газета.RuКиев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу
Украина согласилась принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус, если итоги электорального процесса утвердит ОБСЕ.
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Политика
Главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
RT на русском 14:07
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru 09:07
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду, 18 сентября, снижаются.
RT на русском 01:07
Армия и оружие
Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи
Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.
ТК Звезда вчера в 21:10
Здоровье
В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно
В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.
Газета.Ru 20:59
Происшествия
В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа
В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.
Life.ru 17:53
Политика
МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 02:56
Технологии
«Росатом» предложит рынку напечатанные на 3D-принтере имплантаты
Предполагается, что «Русат» сосредоточится на производстве 3D-принтеров и их компонентов, создании материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработке комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также на внедрении конкретных аддитивных технологий в производство.
Vademecum 08:14
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.
РБК 19:40
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk 20:27
Экономика
Россияне продолжили экономить и фиксировать рост цен
В августе 2019 года, по данным мониторинга инфляционных ожиданий, 33% респондентов оценили рост цен в магазинах как высокий, а 39% опрошенных сочли его умеренным.
РБК 17:02
Политика
Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.
Lenta.ru 19:30
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости 19:42
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera 06:59
Наука
Пиво оберегает от развития диабета
Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru вчера в 09:00
Общество
В российском вузе начали бороться с геями
В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.
Lenta.ru 05:50
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
RT на русском 08:32
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН вчера в 10:11
Авто
На заводе Haval под Тулой выпустили первые Haval F7x
Как сообщили в СМИ, на территории предприятия заметили два купеобразных кроссовера, выполненных в черном и белом цвете.
Tvoe-avto.com вчера в 15:43
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Происшествия
Угрожавший взорвать мост в Киеве задержан
RT на русском 12:44
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Экономика
Назван срок реализации новой пенсионной реформы в России
Минфин России планирует переход на новую систему накопительный пенсий с начала 2021 года.
9111.ru вчера в 07:22
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Кино
Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed
Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.
Газета.Ru 09:00
Здоровье
Раннюю диагностику детской онкологии планируют развивать в Кузбассе
Директор Центра Галина Новичкова, специально прилетевшая в Кузбасс, отметила, что регионам не хватает высококлассных специалистов в области молекулярной диагностики.
Газета Кемерова 07:19