с чего всё началось

Украина согласилась принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус, если итоги электорального процесса утвердит ОБСЕ.

Киев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Политика Главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все главы городских и районных администраций Крыма сложили свои полномочия. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

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Армия и оружие Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.

Здоровье В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно В Министерстве здравоохранения России сообщили, сколько алкоголя можно выпивать каждый день.

Происшествия В Канаде зафиксирован первый случай тяжёлого заболевания из-за вейпа В Канаде зарегистрирован первый официальный случай тяжёлого заболевания лёгких, вызванного чрезмерной любовью к вейпу.

Политика МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.

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Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, подводя итоги прошедшего в Словении саммита глав оборонных ведомств стран-членов НАТО, заявил, что превосходство альянса над Россией утрачено.

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Политика Помпео объяснил провал Patriot при атаке против Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему средства противоракетной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco.

Происшествия В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.

Гаджеты Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30 Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.

Наука Пиво оберегает от развития диабета Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.

Общество В российском вузе начали бороться с геями В Екатеринбурге в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) создали специальную службу мониторинга морального облика студентов, которая призвана следить за сексуальной ориентацией учащихся.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

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Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

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Кино Disney снимет ремейк фильма по Assassin’s Creed Студия Disney хочет снять ремейк фильма по играм серии Assassin's Creed, передает портал We Got This Covered.