Политика

Газета.RuГазета.RuКиев согласился на «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Украина согласилась принять результат будущих местных выборов в Донбассе как легитимный и предоставить этой территории особый статус, если итоги электорального процесса утвердит ОБСЕ.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что еще 2 сентября согласился на «формулу Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает
 «Европейская правда».
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